На выборах в Грузии избили наблюдателей от оппозиционной партии Саакашвили

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Наблюдателей грузинского "Единого национального движения" преследовали на четырех автомобилях.

В Грузии избили наблюдателей "Единого национального движения"

В Тбилиси неизвестные избили наблюдателей от оппозиционной партии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение", осуществлявших мониторинг избирательного процесса в ходе

Как сообщает грузинский канал "Rustavi 2", жертвами нападения стали наблюдатели, следившие за ходом избирательного процесса на 48 избирательном участке грузинской столицы.

Отмечается, что когда наблюдатели, которые приходятся друг-другу родственниками, покинули участок и отправились к своему дому, за ними проследовали четыре автомобиля. Нападение произошло на улице Бочоришвили, неподалеку от места проживания пострадавших.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" в связи с инцидентом заявил, что расследование преступления уже запущено.

Тем временем, в ЦИК Грузии сообщили, что по состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Грузии составила 39.79%.

Напомним, сегодня, 8 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (в 7:00 по Киеву). В списках избирателей значится около 3,5 миллионов человек, которые будут выбирать 150 депутатов.