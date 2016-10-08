На выборах в Грузии избили наблюдателей от оппозиционной партии Саакашвили

Наблюдателей грузинского "Единого национального движения" преследовали на четырех автомобилях.
Как сообщает грузинский канал "Rustavi 2", жертвами нападения стали наблюдатели, следившие за ходом избирательного процесса на 48 избирательном участке грузинской столицы.
Отмечается, что когда наблюдатели, которые приходятся друг-другу родственниками, покинули участок и отправились к своему дому, за ними проследовали четыре автомобиля. Нападение произошло на улице Бочоришвили, неподалеку от места проживания пострадавших.
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" в связи с инцидентом заявил, что расследование преступления уже запущено.
Тем временем, в ЦИК Грузии сообщили, что по состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Грузии составила 39.79%.
Напомним, сегодня, 8 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (в 7:00 по Киеву). В списках избирателей значится около 3,5 миллионов человек, которые будут выбирать 150 депутатов.ZN.UA