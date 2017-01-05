В Греции поймали известную террористку

Пола Рупа была заочно осуждена за обстрел посольства США из гранатомета.

За информацию о террористке предлагали миллион евро 112 Украина

Антитеррористическая служба Греции сегодня, 5 января, рано утром арестовала одну из самых разыскиваемых террористок в стране — 48-летнюю Панайоту (Полу) Рупу.

Рупа является супругой известного греческого террориста Никоса Мазиотиса и вместе с ним участвовала в анархистской террористической организации "Революционная борьба". Она заочно осуждена за ряд терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году, сообщает Афинское агентство новостей, пишет РИА "Новости".

Рупу арестовали в пригороде Афин. Вместе с ней был ее несовершеннолетний ребенок. Кроме того, арестована 25-летняя афинянка, которая укрывала террористку.

По данным агентства, Рупа была арестована около 6 часов утра (7.00 мск) в доме в одном из южных пригородов Афин, вместе с ней в доме был несовершеннолетний ребёнок. Арестована также 25-летняя женщина, подозреваемая в укрывательстве преступницы.

За информацию о Рупе и ее муже спецслужбы Греции в свое время предлагали 1 миллион евро. Супруга террористки задержали в центре Афин в 2014 году, во время перестрелки были ранены четыре человека.

Как сообщалось, в Германии задержали тунисца, который был знаком с террористом, совершившим теракт на ярмарке в Берлине.