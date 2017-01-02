В Германии задержали мигранта по подозрению в подготовке теракта на Новый год

ИГИЛ предлалал беженцу из Сирии 180 тысяч долларов за террористическую атаку.

Немецкая полиция предотвратила попытку повторить рождественский теракт в Берлине

В Германии полиция задержала выходца из Сирии, которого подозревают в подготовкена Новый год.

38-летнего мигранта, который прибыл в ФРГ в 2014 году, задержали в его квартире в Саарбрюккене утром 31 декабря, сообщает Der Spiegel. Как стало известно полиции, Хасан А. собирался врезаться в толпу на полицейском автомобиле.

Задержанный с помощью мессенджера Telegram c представителем террористической организации "Исламское государство" в Ракке, который обещал ему 180 тысяч доларов на подготовку теракта. Деньги должны были пойти на приобретение автомобиля, который следовало "декорировать" как полицейский. Теракты якобы планировалось организовать в Берлине, Штутгарте, Мюнхене, Эссене и Дортмунде, передает Die Zeit.

Сам задержанный утверждает, что он не собирался совершать теракт, а хотел обманным путем выманить деньги у ИГИЛ, чтобы передать их своим родственникам в Сирии. Как сообщается, полиция не обнаружила ни оружия, ни взрывчатке в квартире Хасана А. Автомобиль он также не приобрел.

Как сообщалось, вечером 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.