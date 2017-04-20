В Госдуме РФ придумали основания для похорон Ленина

Депутаты считают, что "большинство граждан РФ поддержат" захоронение.

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий похороны Ленина Wikimedia commons

Депутаты Госдумы России фракций "Единая Россия" и ЛДПР внесли законопроект, который предусматривает юридический механизм для захоронения останков

"Согласно поправкам в закон "О погребении", мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение", — сказал депутат Госудумы РФ Владимир Сысоев, передает российский пропагандистский ресурс RT.

По данным опроса "Левада-центра", 31% русских считают, что тело Ленина следует оставить в мавзолее, 26% поддерживают инициативу захоронить на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, а 32% опрошенных хотели бы захоронить у Кремлевской стены.

Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.