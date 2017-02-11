Харьковские власти отказались обсуждать установку Ждуна вместо Ленина

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Права на Ждуна принадлежат голландской художнице, обосновали свой отказ власти Харькова.

Крупнейшая площадь Европы лишилась фигуры Ждуна уже на стадии обсуждения margrietvanbreevoort.nl

отказались выставлять на голосование электронную петицию с предложением установить фигуру Ждуна на пл. Свободы.

"Это бессмысленно. Фигура - авторская работа. Ни у горсовета, ни у автора петиции нет авторских прав на нее", - сказал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он также допустил, что петиция может быть выставлена на голосование, если ее автор выкупит авторские права на фигуру Ждуна у ее создательницы голландской художницы Маргрит ван Брифорт.

Ждун (Homunculus loxodontus) - скульптура нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт, создана 2016 года для Лейденского университета (Нидерланды). Установлена перед детской больницей в Лейдене.

В феврале 2017 мэр Днепра Борис Филатов начал переговоры с автором скульптуры об установлении памятника Жду в Днепре. Скульптуру планируется установить вблизи горадминистрации.

Фотожаба, изображающая гигантского Ждуна на месте, где стоял памятник Ленину на пл. Свободы в Харькове, приобрела большую популярность в соцсетях на фоне дискуссии в связи с планами властей города установить там 86-метровую колонну, увенчанную ангелом с крестом.