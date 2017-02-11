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Харьковские власти отказались обсуждать установку Ждуна вместо Ленина

11 февраля в 09:59

Права на Ждуна принадлежат голландской художнице, обосновали свой отказ власти Харькова.

Ждун Homunculus loxodontus
Крупнейшая площадь Европы лишилась фигуры Ждуна уже на стадии обсуждения
margrietvanbreevoort.nl
В Харьковском горсовете отказались выставлять на голосование электронную петицию с предложением установить фигуру Ждуна на пл. Свободы.

"Это бессмысленно. Фигура - авторская работа. Ни у горсовета, ни у автора петиции нет авторских прав на нее", - сказал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он также допустил, что петиция может быть выставлена на голосование, если ее автор выкупит авторские права на фигуру Ждуна у ее создательницы голландской художницы Маргрит ван Брифорт.

Ждун (Homunculus loxodontus) - скульптура нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт, создана 2016 года для Лейденского университета (Нидерланды). Установлена перед детской больницей в Лейдене.

В феврале 2017 мэр Днепра Борис Филатов начал переговоры с автором скульптуры об установлении памятника Жду в Днепре. Скульптуру планируется установить вблизи горадминистрации.

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Фотожаба, изображающая гигантского Ждуна на месте, где стоял памятник Ленину на пл. Свободы в Харькове, приобрела большую популярность в соцсетях на фоне дискуссии в связи с планами властей города установить там 86-метровую колонну, увенчанную ангелом с крестом.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Харьков петиция
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