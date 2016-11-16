В Германии встревожены угрозой вмешательства России в немецкую избирательную кампанию 2017 года

Немецкая контрразведка изучает гибридные тактики Кремля по воздействию на общественное мнение и процесс принятия политических решений.

В Германии опасаются гибридного вмешательства России в намеченную на следующий год избирательную кампанию 112 Украина

В Германии обеспокоены возможностью вмешательства России в немецкие национальныев следующем году, заявил глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен.

В интервью агентству Reuters Маасен указал на прошлогодний эпизод, когда российские СМИ сообщали о немецкой девушке российского происхождения, которая якобы была похищена и изнасилована мигрантами в Берлине, что позже было опровергнуто немецкими властями.

"Это может случиться вновь в следующий год и мы обеспокоены", – отметил он.

"У нас есть впечатление, что это часть гибридных угроз, направленных на влияние на общественное мнение и процесс принятия решений", – заключил глава немецкой разведки.

Отмечается, что немецкие власти помнят о попытках Москвы манипулировать немецкими медиа, чтобы раздувать недовольство вокруг миграционного кризиса, а также поддержку Россией евроскептиков и выступающих против миграции партий в Германии.

На прошлой неделе, федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности российского вмешательства в избирательную кампанию 2017 года с помощью кибератак и дезинформации.

В августе сообщалось, что в В НАТО разрабатывают собственную концепцию реагирования на угрозы гибридных войн.