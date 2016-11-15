В Германии полиция провела масштабные рейды против исламистов

Внимание правоохранителей было сосредоточено на радикальной исламской группировке "Истинная религия".

Полиция германии провела по всей стране рейды против сторонников ИГ glavnoe.ua

Немецкие правоохранительные органы провели в десяти федеральных землях Германии одновременные рейды против, подозреваемых в поддержке террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, сотни полицейских обыскали более 200 квартир и офисов.

Отмечается, что внимание немецкой полиции было сосредоточено на распущенном и запрещенном во вторник, 15 ноября, салафитском объединении "Истинная религия".

По словам министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, данное сообщество объединяло воинствующих исламистов по всей Германии. Следствие также подозревает, что данная группировка занималась вербовкой боевиков для ИГ.

В августе федеральное ведомство по охране конституции Германии заявляет о сотнях попыток радикальных исламистов завербовать новых сторонников среди беженцев.

Газета Rheinische Post писала, что джихадисты угрожают терактами в Германии.

Представители МВД и Федерального ведомства по защите конституции заявляли, что пропаганда ИГ отлично организована и достигает многих радикально настроенных молодых людей в ФРГ.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что терактами в Европе "Исламское государство" пытается завлекать больше новобранцев. "Исламское государство" демонстрирует в Париже, и в настоящее время в Брюсселе, что у него есть возможность совершать смертоносные теракты в центре Европы ради сохранения и продолжения своей "миссии", говорится в статье.