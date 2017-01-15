Топ Новости
<
>

В Германии готовятся к возможным кибератакам во время выборов в Бундестаг

15 января в 17:16

Федеральный уполномоченный по вопросам выборов рассказал о том, какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности избирательного процесса.

Хакер
Выборы в Германии будут защищать современными и классическими техническими средствами
Frank-Peters / Depositphotos
Федеральный уполномоченный по вопросам выборов Дитер Заррайтер готов предпринимать все необходимые меры для предотвращения манипуляций и хакерских атак во время выборов в Бундестаг, пишет издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Мы готовимся к разным стратегиям кибератак, прорабатываем разные сценарии", - сообщил Заррайтер в интервью немецкому изданию.

По словам Заррайтера, для борьбы с возможными кибератаками инфраструктуру центра обработки данных усилили в три раза. В случае возникновения киберугрозы, будет использоваться Центр киберзащиты федерального правительства. Уполномоченный уверен в том, что немецкие выборы технически защищены "от любых попыток манипуляций".

По мнению Дитера Заррайтера, не меньшую угрозу избирательному процессу представляются и так называемый фейковые новости. По словам уполномоченного, они могли бы сыграть свою роль даже в день голосования, например, если бы СМИ сообщили о том, что некоторые избирательные участки закрыты.

Для борьбы с фейковыми новостями  Заррайтер намерен использовать социальные сети.

"У нас будет свой собственный канал Twitter, в котором мы сможем реагировать на события в день выборов в Бундестаг", - подчеркнул он.

Будут использоваться также "классические модели" оповещения: телефон и факс.

Читайте также: Лишь высшие руководители России могли дать разрешение на кибератаки — спецслужбы США

Ранее сообщалось, что победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги выборы кибервойна избиратели демократия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости