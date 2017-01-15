В Германии готовятся к возможным кибератакам во время выборов в Бундестаг

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Федеральный уполномоченный по вопросам выборов рассказал о том, какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности избирательного процесса.

Выборы в Германии будут защищать современными и классическими техническими средствами Frank-Peters / Depositphotos

Федеральный уполномоченный по вопросам выборов Дитер Заррайтер готов предпринимать все необходимые меры для предотвращения манипуляций иво время выборов в Бундестаг, пишет издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

"Мы готовимся к разным стратегиям кибератак, прорабатываем разные сценарии", - сообщил Заррайтер в интервью немецкому изданию.

По словам Заррайтера, для борьбы с возможными кибератаками инфраструктуру центра обработки данных усилили в три раза. В случае возникновения киберугрозы, будет использоваться Центр киберзащиты федерального правительства. Уполномоченный уверен в том, что немецкие выборы технически защищены "от любых попыток манипуляций".

По мнению Дитера Заррайтера, не меньшую угрозу избирательному процессу представляются и так называемый фейковые новости. По словам уполномоченного, они могли бы сыграть свою роль даже в день голосования, например, если бы СМИ сообщили о том, что некоторые избирательные участки закрыты.

Для борьбы с фейковыми новостями Заррайтер намерен использовать социальные сети.

"У нас будет свой собственный канал Twitter, в котором мы сможем реагировать на события в день выборов в Бундестаг", - подчеркнул он.

Будут использоваться также "классические модели" оповещения: телефон и факс.

Ранее сообщалось, что победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.