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В Давосе назвали основные риски для человечества в 2017 году

12 января в 06:16


Пятерка основных рисков с 2016 года изменилась.

давос форум
В Давосе спрогнозировали глобальные риски на 2017 год
Facebook/World Economic Forum
Всемирный экономический формум в Давосе (Швейцария) представил доклад со своей версией глобальных рисков для человечества в 2017 году, основными из которых эксперты назвали экстремальные погодные явления, вынужденную массовую миграцию и террористические атаки.

В пятерку рисков также вошли  природные катастрофы и крупные мошенничества, связанные с манипуляциями с базами данных, сообщает Русская служба Би-би-си.

Отмечается, что в прошлом году на первом месте среди рисков была миграция,  а теракты вообще значились за пределами первой пятерки. В то же время в нее входили "межгосударственные конфликты с региональными последствиями".

В этом году в список рисков также вошли кибератаки, незаконная торговля оружием, радиоактивными веществами, наркотиками, межгосударственные конфликты и провалы правительств.

Названы также опасности, которые могут быть разрушительными в случае их реального осуществления. Это использование оружия массового поражения, экстремальные природные явления и природные катастрофы, водный и продовольственный кризисы, а также безработицу.

В докладе приводятся и различные долгосрочные риски, среди которых неравенство, которое ведет к социальной и политической поляризации и, как следствие, к слабому росту экономики и замедлению технологического прогресса, а также росту рейтинга политиков-популистов.

В качестве примера называются итоги референдума в Британии, на котором большинство жителей страны проголосовали за выход из ЕС, а также победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

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Всемирный экономический форум в Давосе состоится 17-20 января 2017 года. В его работе примут участие главы более 50 государств и правительств, руководители крупных корпораций.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги природа Давос экономика миграция катастрофа
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