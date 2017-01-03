В Германии беженцы мошенническим путем получили миллионы евро из бюджета

Африканцы, претендующие на получение убежища, многократно регистрировались под разныии именами.

Африканцам удалось обмануть немецкие власти @MOAS/ Darrin Zammit Lupi

В Германии заявили о крупном мошенничестве беженцев с социальными выплатами из бюджета. В махинациях замешаны выходцы из Судана, которые под разными именами многократно регистрировались в социальных службах. Одному из подозреваемых удалось зарегистрироваться 12 раз.

Следствие ведется в городе Брауншвейг, где зафиксировано более 300 случаев мошенничества при получении социальной помощи лицами, которые претендуют на статус беженца. Причиненные убытки исчисляются миллионами евро, сообщает DW.

По словам руководителя следствия Йорна Меменги, большинство подозреваемых родом из Судана и попали на территорию Германии летом 2015 года, когда в страну ежедневно прибывали несколько тысяч потенциальных беженцев.

Как отмечает Меменга беженцы пользовались различными уловками: "Иногда они отращивали бороду, временами надевали очки, стригли волосы и всегда назывались по-разному".

Следователи признают, что мошенничества можно было бы избежать благодаря отпечаткам пальцев, однако снимать их в условиях наплыва беженцев не хватало ни времени, ни ресурсов.

Напомним, в ФРГ действуют программы, направленные на предоставление мигрантам убежища и помощь в адаптации на новом месте. При этом власти Германии начали ужесточать регулирование процесса получения статуса беженца и контроль на границах.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель признала ошибки Германии и ЕС в отношении кризиса беженцев. По ее мнению, власти "слишком долго игнорировали эту проблему". Однако Меркель призвала не отождествлять всех без исключения мигрантов с терроризмом.