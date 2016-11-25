Беженцы устроили погромы в лагерях для мигрантов в Греции и Болгарии

Произошли столкновения между беженцами и полицией.

Беженцы высказывают недовольство условиями содержания Нигина Бероева / Facebook

В центре для мигрантов Мориа на острове Лесбос (Греция) беженц ы в ночь на пятницу совершили поджоги, которые нанесли серьезный ущерб. Произошли и столкновения с полицией.

Причиной инцидента стала смерть 66-летней женщины и шестилетнего ребенка, произошедшая накануне в результате взрыва газового баллона в одной из палаток, где готовилась пища. По данным полиции, мать погибшего ребенка и двое других детей оказались в больнице с тяжелыми травмами, сообщает DW.

В четверг, 24 ноября, погрому и столкновения с полицией произошли и лагере для беженцев в Болгарии, неподалеку от границы с Турцией. Мигранты забрасывали полицейских камнями, жгли покрышки, крушили двери и мебель в своем общежитии. По данным болгарского МВД, не менее 200 человек были задержаны, 14 полицейских получили ранения.

Беспорядки начались 23 ноября после введения карантина, объявленного из-за того, что 128 мигрантов заболели ветрянкой. По словам одной из сотрудниц полиции, в волнениях участвовали не менее 2 тыс. человек. В этом лагере живут около 3 тыс. человек, в основном это беженцы из Афганистана.

Напомним, что месяц назад в лагере на Лесбосе уже были погромы. Так, беженцы напали на помещение Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, выражая таким образом протест на то, что рассмотрение заявлений на получение статуса беженца затягивается на несколько месяцев. В ответ представитель агентства заявил о необходимости пересмотреть вопрос безопасности в лагере, в частности, увеличить присутствие в нем полицейских.