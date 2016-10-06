В ЕС запустили новую пограничную службу с расширенными полномочиями

Европейские страны сформировали интернациональный контингент из полутора тысячи пограничников.

В ЕС официально заработала новая пограничная служба ndtv.com

Европейский союз запустил новое агентство пограничной службы и береговой охраны, которое пришли на смену европейскому агентству по защите границ

Как сообщает украинская редацкия Deutsche Welle, официальная церемония открытия нового ведомства состоялась на пограничном переходе "Капитан-Андреево", на границе между Болгарией и Турцией.

Отмечается, что персонал Европейской пограничной службы и береговой охраны по своей численности будет превосходить персонал Frontex в два раза. Новое ведомство также получит более широкие полномочия.

Страны ЕС сформировали контингент из 1500 правоохранителей, готовых оказать содействие национальным правоохранительным органам стран-членов ЕС в случае возникновения пограничного кризиса.

"С сегодняшнего дня внешняя граница одной страны-члена является границей всез стран-членов ЕС – как легально, так и операционно", – отметил в ходе церемонии еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

Работу новой службы также приветствовал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, который указал на то, что она позволит сохранить достижение Шенгенской зоны.

Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.

В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Как говорится в статье в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тыс. чел., в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 г.

Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".