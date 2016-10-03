В Чечне предотвращено покушение на Рамзана Кадырова - российские СМИ

Силовики республики сообщали о "заговоре", по подозрению в организации которого были задержаны несколько десятков человек.

Информацию о сговоре против главы республики выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова instagram.com/kadyrov_95

В начале лета силовики Чечни предотвратили покушение на Рамзана Кадырова , пишет " Новая газета ". Арестованные по подозрению в заговоре – молодые люди из тейпа Беной, к которому принадлежит Кадыров.

Силовики республики сообщали о "заговоре", по подозрению в организации которого были задержаны "несколько десятков человек", проживавших в Ножай-Юртовском, Гудермесском и Курчалоевском районах Чечни.

Информация об операции якобы "тщательно скрывалась, что типично для всех реальных покушений на Кадырова". Задержанные могли участвовать в "самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке" покушении на него, отмечает издание.

У молодых людей изъяли целый арсенал. По данным издания, в резиденции Кадырова, расположенной в селе Беной, была заложена взрывчатка. Информацию о сговоре против главы республики выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид.

Валид является одновременно родственником Кадыровых и Ямадаевых. В его аккаунте Инстаграма были фотографии и с Рамзаном Кадыровым и с Адамом Делимхановым. 19 мая аккаунт Валида в Инстаграме был деактивирован, с того же месяца в Инстаграме Ислама Кадырова не было ни одного упоминания о двоюродном брате.

Известно, что у Рамзана Кадырова возникли вопросы к племяннику, пишет издание, а через некоторое время Ислам Кадыров появился с гипсом на обеих руках. Однако на своей должности он остался.

Что касается Валида, по первой из версий, его номер силовики нашли на телефоне одного из террористов, погибших 9 мая на КПП-138 при въезде в Грозный. Согласно второй версии Валид выкрал у своего двоюродного брата номер телефона Рамзана Кадырова и передал его Ямадаевым.