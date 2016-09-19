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Рамзан Кадыров в день выборов вырядился в доспехи

19 сентября в 18:00

Кадыров не только победил на выборах с 97%-ным результатом, но и отпраздновал это событие в особом наряде.

Рамзан Кадыров
Кадыров после голосования на выборах покрасовался перед женщинами в латах и шлеме с копьем и мечом
Кадр/YouTube
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в день выборов в России, 18 сентября, появился на публике в латах, шлеме, а также с мечом и копьем.

Поводом для подобного наряда стал День чеченской женщины, который празднуется в республике с 2009 года в каждое третье воскресенье сентября.

"Ассаламу алайкум! Завершив голосование, я дал торжественный приём в честь Дня чеченской женщины. В Дворце "Сафия" собрались несколько сот девушек из творческих коллективов, а также известные женщины, работающие в разных сферах", - написал он на своей странице в Инстаграм.

Кадыров добавил, что "жительницы Чечни с каждым годом достигают новых высот в науке, культуре, здравоохранении, общественной жизни".

"Я тепло поздравил всех женщин Чечни, пожелал мира и процветания. Все девушки получили прекрасные букеты. А на улице ночное небо осветили огни праздничного салюта!" – рассказал он.

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Напомним, что по предварительным данным, Рамзан Кадыров лидирует на прямых выборах главы Чечни с результатом 97,05%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кадыров выборы
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