Рамзан Кадыров в день выборов вырядился в доспехи

Кадыров не только победил на выборах с 97%-ным результатом, но и отпраздновал это событие в особом наряде.

Кадыров после голосования на выборах покрасовался перед женщинами в латах и шлеме с копьем и мечом Кадр/YouTube

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в, 18 сентября, появился на публике в латах, шлеме, а также с мечом и копьем.

Поводом для подобного наряда стал День чеченской женщины, который празднуется в республике с 2009 года в каждое третье воскресенье сентября.

"Ассаламу алайкум! Завершив голосование, я дал торжественный приём в честь Дня чеченской женщины. В Дворце "Сафия" собрались несколько сот девушек из творческих коллективов, а также известные женщины, работающие в разных сферах", - написал он на своей странице в Инстаграм.

Кадыров добавил, что "жительницы Чечни с каждым годом достигают новых высот в науке, культуре, здравоохранении, общественной жизни".

"Я тепло поздравил всех женщин Чечни, пожелал мира и процветания. Все девушки получили прекрасные букеты. А на улице ночное небо осветили огни праздничного салюта!" – рассказал он.

Напомним, что по предварительным данным, Рамзан Кадыров лидирует на прямых выборах главы Чечни с результатом 97,05%.