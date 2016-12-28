В Берлине задержали тунисца по делу о теракте на ярмарке

Номер телефона задержанного был сохранен в телефоне террориста Аниса Амри.

В Берлине задержали выходца из Туниса, который может быть причастен к теракту 19 декабря Украинская правда

Берлинская полиция задержала 40-летнего тунисца по подозрению в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря.

Издание Deutsche Welle сообщило, что мужчина был задержан сегодня утром, 28 декабря, после обысков у него дома в районе Темпельхоф. Его имя в полиции не сообщили.

В прокуратуре заявили, что номер телефона задержанного был сохранен в телефоне террориста Аниса Амри. Следствие предполагает, что мужчина может быть замешан в преступлении.

Вопрос об аресте подозреваемого будет решен в течение дня.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.

Детальнее о теракте на рождественской ярмарке читайте в материале ZN.UA "Трагедия на рождественской ярмарке в Берлине: главное".