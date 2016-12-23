Опубликовано видео наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине

Момент наезда снял видеорегистратор находившегося поблизости такси.
На видео остался момент въезда грузовика в рождественскую ярмарку Breitscheidplatz plaza.
В момент совершения наезда водитель такси находился рядом с ярмаркой – он ждал клиентов возле Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма.
Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.
Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".
Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.
В четверг, 22 декабря, рождественские ярмарки Берлина возобновили работу.ZN.UA