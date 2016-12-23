Опубликовано видео наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Момент наезда снял видеорегистратор находившегося поблизости такси.

Видеорегистратор такси записал теракт Украинская правда

Видеорегистратор, установленный в машинетаксиста, запечатлел момент совершения теракта в понедельник, 19 декабря. Видеозапись опубликовало издание The Guardian в пятницу, 23 декабря.

На видео остался момент въезда грузовика в рождественскую ярмарку Breitscheidplatz plaza.

В момент совершения наезда водитель такси находился рядом с ярмаркой – он ждал клиентов возле Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.

В четверг, 22 декабря, рождественские ярмарки Берлина возобновили работу.