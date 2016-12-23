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Опубликовано видео наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине

23 декабря в 13:17

Момент наезда снял видеорегистратор находившегося поблизости такси. 

Берлин теракт
Видеорегистратор такси записал теракт
Украинская правда
Видеорегистратор, установленный в машине берлинского таксиста, запечатлел момент совершения теракта в понедельник, 19 декабря. Видеозапись опубликовало издание The Guardian в пятницу, 23 декабря.

На видео остался момент въезда грузовика в рождественскую ярмарку Breitscheidplatz plaza.

В момент совершения наезда водитель такси находился рядом с ярмаркой – он ждал клиентов возле Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма.

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Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.  

В четверг, 22 декабря, рождественские ярмарки Берлина возобновили работу

По материалам: ZN.UA
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Тэги ярмарка грузовик Рождество наезд такси
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