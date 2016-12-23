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В Германии полиция предотвратила теракт в торговом центре, задержаны выходцы из Косово

23 декабря в 11:17

Полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в организации теракта.

Полиция Германии
Двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен
Двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии.

Других подробностей пока нет.

Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри. Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям.

Амри объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тыс. евро.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги теракт Германия грузовик
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