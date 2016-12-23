В Германии полиция предотвратила теракт в торговом центре, задержаны выходцы из Косово

Полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в организации теракта.
Других подробностей пока нет.
Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри. Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям.
Амри объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тыс. евро.
Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.
Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".Русская служба Би-би-си