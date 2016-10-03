В Багдаде прогремело два взрыва, 11 человек погибли

Еще более 40 человек получили ранения.

В Багдаде произошел двойной теракт countries.turistua.com

В результате двух взрывов в Багдаде в понедельник, 3 октября, по меньшей мере 11 человек погибли и более 40 получили ранения, сообщает Reuters

Первый взрыв произошел на открытом рынке в квартале Амиль на юго-западе Багдада, второй - вблизи таксопарка.

В обоих случаях взрывы совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек. Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.