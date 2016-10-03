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В Багдаде прогремело два взрыва, 11 человек погибли

3 октября в 17:34

Еще более 40 человек получили ранения.

Багдад
В Багдаде произошел двойной теракт
countries.turistua.com
В результате двух взрывов в Багдаде в понедельник, 3 октября, по меньшей мере 11 человек погибли и более 40 получили ранения, сообщает Reuters.

Первый взрыв произошел на открытом рынке в квартале Амиль на юго-западе Багдада, второй - вблизи таксопарка.

В обоих случаях взрывы совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек. Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.

По материалам: ZN.UA
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