В Багдаде жертвами двух терактов стали 20 человек

Один взрыв прогремел в коммерческом районе иракской столицы, другой спустя несколько часов – на западе Багдада.

В Багдаде произошло два взрыва с разницей в несколько часов

Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в восточной и юго-западной части Багдада.

Взрывы произошли с разницей в несколько часов.

Первая атака пришлась на оживленный коммерческий район иракской столицы, где смертник привел в действие взрывное устройство. Мощный взрыв привел к гибели 11 человек, 28 получили ранения.

Еще один взрыв прогремел на рынке в районе аль-Байя на западе Багдада. Жертвами теракта стали шесть человек, не менее 21 получили ранения.

Накануне семь человек погибли, еще около 20 были ранены в результате подрыва смертника в столице Ирака.

Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек. Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.