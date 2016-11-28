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В Ассамблее НАТО заявили о многократном превосходстве российских сил над новыми батальонами в Балтии

28 ноября в 13:24

Россия наращивает вооружения в Калининграде, чтобы осложнить силам НАТО доступ в балтийский регион.

нато россия
В НАТО рассказали о стратегии РФ по отношению к странам Балтии
news.online.ua
Новые батальоны НАТО, которые будут развернуты в странах Балтии в слудующем году, не смогут обеспечить региону эффективную оборону от превосходящих российских сил, заявила вице-президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене.

В интервью Delfi, представитель Альнса указала на то, что НАТО не должно допускать образования в регионе стратегического вакуума.

"Очень важно, чтобы у нас не образовался вакуум. Он уже сейчас сформировался, НАТО пытается заполнить его в ответ на российское вооружение, которого в десять раз больше. Не желая никого пугать, я хочу сказать, что даже после того, как в следующем году будут дислоцированы по 1000 военных военного батальона в каждой из наших стран — это будет еще в десятки раз меньше той мощности, которой обладает Россия на расстоянии всего нескольких километров от нашей границы", – отметила она.

По ее словам, данные силы важны, прежде всего, с точки зрения сдерживания РФ.

Юкнявичене указала на то, что РФ уже много лет наращивает свои вооружения в Калининградской области. Так, о планах РФ по размещению в регионе комплексов "Искандер" стало известно еще до 2012 года, в связи с исчерпанием ресурса старых комплексов "Точка".

Сегодня размещение "Искандеров" в Калининграде, по ее словам, подается российской пропагандой как "ответ наступлению НАТО" и используется для деморализации руководства входящих в него стран.

Милитаризация области, как отмечает вице-президент ПА НАТО, направлена на то, чтобы максимально осложнить силам альянса доступ к Балтийскому региону.

"Все началось примерно в 2009 году, с того времени этот регион особенно начал вооружаться. Кстати, не только он, точно так же - у Пскова, Санкт-Петербурга, что тоже очень важно, потому что назначение Калининградской области в том, чтобы сделать завесу, чтобы силы НАТО не смогли долететь, доплыть, доехать до Балтии - этой узкой полоски земли, которую, конечно же, с трудом можно защитить географически", – подчеркнула она.

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Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместитьчетыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что батальоны будут размещены на ротационной основе. В их составе будут нести службу военнослужащие из разных государств-членов НАТО. "Они будут демонстрировать силу Североатлантического Альянса и тот факт, что атака на любого члена Альянса будет рассматриваться как атака на НАТО в целом", – подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО уточнил, что размещение дополнительных сил в Польше будут курировать США, а в Литве, Эстонии и Латвии – ФРГ, Великобритания и Канада соответственно.

По материалам: Delfi.lt
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Тэги НАТО Россия вооружение
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1 комментарий
  • Моня Киевский Сегодня, 14:13 Кто скажет мне, что будет с рашей после начала войны в гейропе? Не трудно догадаться, что статья чистое фуфло рашенское. Все военные всегда нагнетали истерию для одобрения своих народов на финансирование армии. Предположим раша таки напала! Вся "элита" раши стаёт нищая ибо всё бабло, дети, внуки по европам- америкам бегают, а тут обана и нищие. Во вторых прекращается торговля, а жратва своя закончиться через неделю. Крым Украина сдала по решению двух сторон, опомнились и на даунбасе появились добробаты, без оружия, без одежды, без поддержки государства, только волонтёрское движение. И шо, обосралась раша Ответить Цитировать Пожаловаться
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