В Ассамблее НАТО заявили о многократном превосходстве российских сил над новыми батальонами в Балтии

Россия наращивает вооружения в Калининграде, чтобы осложнить силам НАТО доступ в балтийский регион.
В интервью Delfi, представитель Альнса указала на то, что НАТО не должно допускать образования в регионе стратегического вакуума.
"Очень важно, чтобы у нас не образовался вакуум. Он уже сейчас сформировался, НАТО пытается заполнить его в ответ на российское вооружение, которого в десять раз больше. Не желая никого пугать, я хочу сказать, что даже после того, как в следующем году будут дислоцированы по 1000 военных военного батальона в каждой из наших стран — это будет еще в десятки раз меньше той мощности, которой обладает Россия на расстоянии всего нескольких километров от нашей границы", – отметила она.
По ее словам, данные силы важны, прежде всего, с точки зрения сдерживания РФ.
Юкнявичене указала на то, что РФ уже много лет наращивает свои вооружения в Калининградской области. Так, о планах РФ по размещению в регионе комплексов "Искандер" стало известно еще до 2012 года, в связи с исчерпанием ресурса старых комплексов "Точка".
Сегодня размещение "Искандеров" в Калининграде, по ее словам, подается российской пропагандой как "ответ наступлению НАТО" и используется для деморализации руководства входящих в него стран.
Милитаризация области, как отмечает вице-президент ПА НАТО, направлена на то, чтобы максимально осложнить силам альянса доступ к Балтийскому региону.
"Все началось примерно в 2009 году, с того времени этот регион особенно начал вооружаться. Кстати, не только он, точно так же - у Пскова, Санкт-Петербурга, что тоже очень важно, потому что назначение Калининградской области в том, чтобы сделать завесу, чтобы силы НАТО не смогли долететь, доплыть, доехать до Балтии - этой узкой полоски земли, которую, конечно же, с трудом можно защитить географически", – подчеркнула она.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместитьчетыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что батальоны будут размещены на ротационной основе. В их составе будут нести службу военнослужащие из разных государств-членов НАТО. "Они будут демонстрировать силу Североатлантического Альянса и тот факт, что атака на любого члена Альянса будет рассматриваться как атака на НАТО в целом", – подчеркнул Столтенберг.
Глава НАТО уточнил, что размещение дополнительных сил в Польше будут курировать США, а в Литве, Эстонии и Латвии – ФРГ, Великобритания и Канада соответственно.Delfi.lt