В Ассамблее НАТО заявили о многократном превосходстве российских сил над новыми батальонами в Балтии

Россия наращивает вооружения в Калининграде, чтобы осложнить силам НАТО доступ в балтийский регион.

В НАТО рассказали о стратегии РФ по отношению к странам Балтии news.online.ua

Новые, которые будут развернуты в странах Балтии в слудующем году, не смогут обеспечить региону эффективную оборону от превосходящих российских сил, заявила вице-президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене.

В интервью Delfi, представитель Альнса указала на то, что НАТО не должно допускать образования в регионе стратегического вакуума.

"Очень важно, чтобы у нас не образовался вакуум. Он уже сейчас сформировался, НАТО пытается заполнить его в ответ на российское вооружение, которого в десять раз больше. Не желая никого пугать, я хочу сказать, что даже после того, как в следующем году будут дислоцированы по 1000 военных военного батальона в каждой из наших стран — это будет еще в десятки раз меньше той мощности, которой обладает Россия на расстоянии всего нескольких километров от нашей границы", – отметила она.

По ее словам, данные силы важны, прежде всего, с точки зрения сдерживания РФ.

Юкнявичене указала на то, что РФ уже много лет наращивает свои вооружения в Калининградской области. Так, о планах РФ по размещению в регионе комплексов "Искандер" стало известно еще до 2012 года, в связи с исчерпанием ресурса старых комплексов "Точка".

Сегодня размещение "Искандеров" в Калининграде, по ее словам, подается российской пропагандой как "ответ наступлению НАТО" и используется для деморализации руководства входящих в него стран.

Милитаризация области, как отмечает вице-президент ПА НАТО, направлена на то, чтобы максимально осложнить силам альянса доступ к Балтийскому региону.

"Все началось примерно в 2009 году, с того времени этот регион особенно начал вооружаться. Кстати, не только он, точно так же - у Пскова, Санкт-Петербурга, что тоже очень важно, потому что назначение Калининградской области в том, чтобы сделать завесу, чтобы силы НАТО не смогли долететь, доплыть, доехать до Балтии - этой узкой полоски земли, которую, конечно же, с трудом можно защитить географически", – подчеркнула она.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместитьчетыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что батальоны будут размещены на ротационной основе. В их составе будут нести службу военнослужащие из разных государств-членов НАТО. "Они будут демонстрировать силу Североатлантического Альянса и тот факт, что атака на любого члена Альянса будет рассматриваться как атака на НАТО в целом", – подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО уточнил, что размещение дополнительных сил в Польше будут курировать США, а в Литве, Эстонии и Латвии – ФРГ, Великобритания и Канада соответственно.