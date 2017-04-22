В Армении убили российского военного

Военнослужащий получил удары ножом.
Убитым является 21-летний российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев. Его тело было найдено около городского магазина. По словам очевидцев, его ударили ножом во время потасовки. Подозреваемый в совершении убийства задержан. По данным правоохранителей, задержанный мужчина страдает психическими заболеваниями.
Пресс-служба Южного военного округа РФ подтвердила гибель военнослужащего. назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
В Следственном комитете Армении сообщили, что уголовное дело поручено вести следственному управлению по расследованию особо важных дел. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
2 января в Ереване обнаружили тело 45-летнего майора армии РФ Виктора Емельянова.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.Интерфакс