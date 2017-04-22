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В Армении убили российского военного

22 апреля в 19:58

Военнослужащий получил удары ножом. 

Гюмри
В Гюмри зарезали российского военного
В городе Гюмри в Армении, где находится российская военная база, найден мертвым российский военнослужащий, сообщили в генпрокуратуре Армении.

Убитым является 21-летний российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев. Его тело было найдено около городского магазина. По словам очевидцев, его ударили ножом во время потасовки. Подозреваемый в совершении убийства задержан. По данным правоохранителей, задержанный мужчина страдает психическими заболеваниями. 

Пресс-служба Южного военного округа РФ подтвердила гибель военнослужащего. назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 

В Следственном комитете Армении сообщили, что уголовное дело поручено вести следственному управлению по расследованию особо важных дел. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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2 января в Ереване обнаружили тело 45-летнего майора армии РФ Виктора Емельянова. 

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

По материалам: Интерфакс
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