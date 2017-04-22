В Армении убили российского военного

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Военнослужащий получил удары ножом.

В Гюмри зарезали российского военного

В городе Гюмри в Армении, где находится российская военная база, найден мертвым российский военнослужащий , сообщили в генпрокуратуре Армении.

Убитым является 21-летний российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев. Его тело было найдено около городского магазина. По словам очевидцев, его ударили ножом во время потасовки. Подозреваемый в совершении убийства задержан. По данным правоохранителей, задержанный мужчина страдает психическими заболеваниями.

Пресс-служба Южного военного округа РФ подтвердила гибель военнослужащего. назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В Следственном комитете Армении сообщили, что уголовное дело поручено вести следственному управлению по расследованию особо важных дел. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

2 января в Ереване обнаружили тело 45-летнего майора армии РФ Виктора Емельянова.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.