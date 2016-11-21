В Аргентине произошло мощное землетрясение

Землетрясение в Аргентине было самым сильным за последние 36 лет
Аргентинские сейсмологи заявили, что землетрясение было самым мощным в стране начиная с 1980 года, однако обошлось без жертв,сообщает Reuters.
"Были толчки, мы зарегистрировали четыре уже и, конечно, их будет больше, учитывая масштабы землетрясения", - сообщил директор сейсмологического института Алехандро Джулиано.
По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".
Как сообщалось, в Новой Зеландии 14 ноября произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8 и 6,5 с серией повторных толчков. Землетрясение вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 2 человека, есть многочисленные разрушения.ZN.UA