В Аргентине произошло мощное землетрясение

Землетрясение в Аргентине было самым сильным за последние 36 лет

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в Аргентине dnevnik.hr

В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на западе страны 20 ноября. Толчки также ощутили и в столице соседней Чили – Сантьяго.

Аргентинские сейсмологи заявили, что землетрясение было самым мощным в стране начиная с 1980 года, однако обошлось без жертв,сообщает Reuters.

"Были толчки, мы зарегистрировали четыре уже и, конечно, их будет больше, учитывая масштабы землетрясения", - сообщил директор сейсмологического института Алехандро Джулиано.

По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Как сообщалось, в Новой Зеландии 14 ноября произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8 и 6,5 с серией повторных толчков. Землетрясение вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 2 человека, есть многочисленные разрушения.