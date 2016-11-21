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В Аргентине произошло мощное землетрясение

21 ноября в 08:56

Землетрясение в Аргентине было самым сильным за последние 36 лет

Землетрясение
Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в Аргентине
dnevnik.hr
В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на западе страны 20 ноября. Толчки также ощутили и в столице соседней Чили – Сантьяго. 

Аргентинские сейсмологи заявили, что землетрясение было самым мощным в стране начиная с 1980 года, однако обошлось без жертв,сообщает Reuters.

"Были толчки, мы зарегистрировали четыре уже и, конечно, их будет больше, учитывая масштабы землетрясения", - сообщил директор сейсмологического института Алехандро Джулиано.

По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

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Как сообщалось, в Новой Зеландии 14 ноября произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8  и 6,5 с серией повторных толчков. Землетрясение вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 2 человека, есть многочисленные разрушения.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги землетрясение Аргентина Зеландия разрушение
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