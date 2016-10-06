Успех Украины смертельно опасен для империализма Путина – Newsweek

Эксперт считает, что нет никаких шансов вести конструктивный диалог с Москвой, пока она считает демократию смертельной угрозой для себя.

Успех Украины смертельно опасен для режима Путина. ТАСС

Со дня вторженияв Украину прошло два с половиной года, но, похоже, слишком много публичных людей в США и Европе до сих пор не могут разгадать российские мотивы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно сказал боснийской газете, что готовность НАТО расшириться, предоставив членство Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Македонии, – это не только ошибка, но и "провокация". На одной из недавних встреч неназванный европейский политик признался, что он не может понять, почему Лавров и его правительство так считают.

Об этом на страницах Newsweek пишет член Американского совета внешней политики Стивен Бланк. Он добавляет, что никто в здравом уме не поверит, что Босния, Македония или Черногория как-то могут угрожать России или ее жизненным интересам, или же что НАТО как-то угрожает России. План размещения восьми батальонов на восточном фланге до 2017 года вряд ли можно назвать угрожающим.

Однако для России само определение такой политики представляет опасность. И именно поэтому действия Москвы в Украине и в других странах Европы ставят перед собой три цели.

Первая из них касается внутренних дел. Устраивая свои империалистические авантюры Путин укрепляет власть. Это необходимо для сохранения созданной им системы, которую на самом деле нужно или изменить, или демонтировать.

"Вторая цель – это Украина и все остальные постсоветские страны. Путин и его внутренний круг часто давали понять, что они не считают эти страны действительно суверенными, и поэтому их территориальная целостность не заслуживает внимания и не представляет ценности. Но если Украина, в которой Москва провозглашает свое право "править всеми россиянами", отречется от Москвы, легитимность Путина как того, кто восстанавливает империю и ее статус супердержавы, станет очевидно пустой", - говорится в статье.

Автор убежден, что идеи демократического самоуправления войдут в Россию только в случае успеха Украины. Поэтому Кремль пытается уничтожить украинский проект реформ, тем более, что российские элиты рассматривают соседнюю страну как "Малороссию", которая, по их мнению, не имеет права на независимость и самоуправление без вмешательства России.

Третья цель – это европейская интеграция. Исторически она представляла наибольшую опасность для России. Но "интеграция" методами Наполеона, Гогенцоллерна или Гитлера – это одно. А демократическое объединение стран в ЕС и НАТО – совсем другое. И такая форма интеграции никому не угрожает, кроме клептократических автократов, которые не могут добиться успеха без постоянных конфликтов и империалистических игр.

И если трактовать ход мыслей Москвы таким образом, тогда становится понятно, почему она не хочет, чтобы Босния, Черногория и Македония добились успеха в самоуправлении и безопасности через европейскую интеграцию. Европа, разделенная на два полюса и две сферы влияния, не может достичь своей "завершенности", как того хотят ЕС и НАТО. Ей нужно находиться в постоянном состоянии конфликта. Таким образом, как говорил американский публицист Рандольф Борн, "война – это нормальное состояние для России". Соответственно интеграция Балкан – это еще один гвоздь в гробу московского империализма, который подтвердит право и возможность свободных людей управлять собой и выбирать, вступать им в большие политические проекты или нет.

"Чтобы Россия и система Путина были в безопасности, остальная часть Европы должна быть в опасности, а интеграция должна остаться незавершенным, остановленным проектом", - говорится в статье.

Ранее профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович писал на страницах Wall Street Journal, что у Путина есть пять причин систематически лгать мира. И самая большая из них: Путин не видит цену своей лжи. Россия сейчас наиболее отдалена от Европы и США, чем когда-либо после окончания Холодной войны, а может и за значительно более долгий период. Президент России просто очень плохо определяет интересы страны.

А издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Новая идеологическая борьба не началась, ядерным оружием стороны не угрожают, хотя впервые за 20 лет начали активно обновлять свои арсеналы. Война в Сирии действительно стала большой гуманитарной катастрофой, но на прямую она не угрожает фундаментальным интересам США. Однако ветераны Холодной войны, которые все еще работают в правительстве, проводят параллели между современностью и тем периодом.