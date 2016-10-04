До Трампа наконец дошло, что не стоит хвалить Путина – WP

Так республиканец толкает в объятия Клинтон американцев восточноевропейского происхождения.

Трамп наконец понял, что его восхищение Путиным отбирает у него электорат. Flickr/Gage Skidmore

Похоже, кандидат в президенты США от Республиканской партиипонял, что его неприкрытое восхищение российским президентом Владимиром Путиным, а также сомнения относительно необходимости защищать союзников по НАТО, оттолкнули одну из ключевых групп электората, поддержка которой нужна ему для победы. Речь идет о американцах-выходцах из Восточной Европы.

Об этом на страницах Washington Post пишет обозреватель Марк Тиссен, напоминая о недавнем выступление Трампа в Polish American Congress. Республиканец не скупился на похвалу в адрес Польши и даже пообещал отменить американские визы для поляков.

"Миллионы американцев польского, а также чешского, словацкого, украинского, венгерского, литовского, латвийского и эстонского происхождения презирают Путина. Эти люди или их родители бежали в Америку от "Железного занавеса". Эти избиратели хорошо знают, что такое жизнь в полицейском государстве", - говорится в статье.

Много американцев с восточноевропейскими корнями возмутились, когда Трамп в эфире NBC хвалил Путина и называл его "большим лидером, чем президент Барак Обама". По статистике, в США живет 5,6 миллионов выходцев из Восточной Европы. Большинство из них живут в штатах, которые до сих пор однозначно не стали на сторону одного из кандидатов на выборах. Поэтому их голос может оказаться влиятельным. Много восточноевропейцев – это рабочие. Поэтому им гипотетически должна была бы понравиться идея протекционизма Трампа.

Однако, хваля Путина, миллиардер фактически толкает их в руки Хиллари Клинтон. Если Трамп потерпит поражение на выборах, тогда можно будет предположить, что Россия действительно повлияла на выборы в США, но не так, как большинство ожидало.

Тем временем, опросы показывают, что Клинтон опережает Трампа на 5%. За Клинтон готовы отдать голоса 47% опрошенных, за Трампа 42%. Еще 7% готовы поддержать кандидата-лібертаріанця Гэри Джонсона и 2% кандидата зеленых Джилл Стайн.

Согласно опросу CNN, на предвыборных дебатах в США победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.