Ураган на Гаити уничтожил до 90% строений

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Наиболее пострадали труднодоступные районы острова.

Ураган "Мэтью" сейчас в США

В некоторых районах Гаити площадь разрушений от пронесшегося над островом урагана "Мэтью" достигает 90%, сообщают представители международніх агентств помощи пострадавшим, пишет ВВС Україна.

Сообщается, что на юге Гаити есть районы, которые стихия опустошила полностью. Наиболее пострадавшие поселения находятся в труднодоступных районах, поэтому данные о числе погибших постоянно меняются, колличество жертв увеличивается.

Как сообщалось, число погибших от урагана гаитян достигло 877 человек.

Сейчас "Мэтью" который постепенно теряет силу, движется в сторону штатов Северная и Южная Каролина в США. В пятницу, как сообщалось, ураган успел натворить бед в штате Флорида, где погибли как минимум 4 человека.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.