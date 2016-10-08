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Ураган на Гаити уничтожил до 90% строений

8 октября в 18:26

Наиболее пострадали труднодоступные районы острова. 

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Ураган "Мэтью" сейчас в США
В некоторых районах Гаити площадь разрушений от пронесшегося над островом урагана "Мэтью" достигает 90%, сообщают представители международніх агентств помощи пострадавшим, пишет ВВС Україна. 

Сообщается, что на юге Гаити есть районы, которые стихия опустошила полностью. Наиболее пострадавшие поселения находятся в труднодоступных районах, поэтому данные о числе погибших постоянно меняются, колличество жертв увеличивается.

Как сообщалось, число погибших от урагана гаитян достигло 877 человек.

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Сейчас "Мэтью" который постепенно теряет силу, движется в сторону штатов Северная и Южная Каролина в США. В пятницу, как сообщалось, ураган успел натворить бед в штате Флорида, где погибли как минимум 4 человека. 

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

По материалам: BBC Україна
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