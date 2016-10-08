Ураган на Гаити уничтожил до 90% строений

Наиболее пострадали труднодоступные районы острова.
Сообщается, что на юге Гаити есть районы, которые стихия опустошила полностью. Наиболее пострадавшие поселения находятся в труднодоступных районах, поэтому данные о числе погибших постоянно меняются, колличество жертв увеличивается.
Как сообщалось, число погибших от урагана гаитян достигло 877 человек.
Сейчас "Мэтью" который постепенно теряет силу, движется в сторону штатов Северная и Южная Каролина в США. В пятницу, как сообщалось, ураган успел натворить бед в штате Флорида, где погибли как минимум 4 человека.
Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.BBC Україна