Умер директор скандального портала WikiLeaks

Гэвин Макфэйдьен был близким другом Джулиана Ассанжа.
"Гэвин Макфэйдьен, горячо любимый директор WikiLeaks, сейчас готовится к встрече с Всевышним", - говорится в опубликованном в микроблоге заявлении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Макфэйдьен был директором WikiLeaks, основателем Центра исследовательской журналистики США, а также близким другом Ассанжа.
Gavin Macfadyen, beloved director of WikiLeaks, now takes his fists and his fight to battle God. Sock it to him, forever, Gavin. -JA pic.twitter.com/7zyzs1Qxxk— WikiLeaks (@wikileaks) 23 жовтня 2016 р.
Ранее информатор Wikileaks пыталась покончить с собой в военной тюрьме США.
Портал WikiLeaks был основан в 2007 году Джулианом Ассанжем. На счету интернет-ресурса сотни тысяч громких разоблачений. В частности, портал опубликовал данные об операциях США в Ираке в 2009-2010 годах, которые Ассанджу передал американский военнослужащий Брэдли Мэннинг.ZN.UA