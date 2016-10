Умер директор скандального портала WikiLeaks

В субботу вечером, 22 октября, в возрасте 76 лет скончался директор скандального портала WikiLeaks ‏Гэвин Макфэйдьен. На текущий момент причины его смерти неизвестны.

"Гэвин Макфэйдьен, горячо любимый директор WikiLeaks, сейчас готовится к встрече с Всевышним", - говорится в опубликованном в микроблоге заявлении основателя WikiLeaks ‏Джулиана Ассанжа.

Макфэйдьен был директором WikiLeaks, основателем Центра исследовательской журналистики США, а также близким другом Ассанжа.

Gavin Macfadyen, beloved director of WikiLeaks, now takes his fists and his fight to battle God. Sock it to him, forever, Gavin. -JA pic.twitter.com/7zyzs1Qxxk