Умер директор скандального портала WikiLeaks

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Гэвин Макфэйдьен был близким другом Джулиана Ассанжа.

Гэвин Макфэйдьен скончался в возрасте 76 лет Wikileaks

В субботу вечером, 22 октября, в возрасте 76 лет скончался директор скандального портала WikiLeaks ‏Гэвин Макфэйдьен. На текущий момент причины его смерти неизвестны.

"Гэвин Макфэйдьен, горячо любимый директор WikiLeaks, сейчас готовится к встрече с Всевышним", - говорится в опубликованном в микроблоге заявлении основателя WikiLeaks ‏Джулиана Ассанжа.

Макфэйдьен был директором WikiLeaks, основателем Центра исследовательской журналистики США, а также близким другом Ассанжа.

Gavin Macfadyen, beloved director of WikiLeaks, now takes his fists and his fight to battle God. Sock it to him, forever, Gavin. -JA pic.twitter.com/7zyzs1Qxxk — WikiLeaks (@wikileaks) 23 жовтня 2016 р.

Ранее информатор Wikileaks пыталась покончить с собой в военной тюрьме США.

Портал WikiLeaks был основан в 2007 году Джулианом Ассанжем. На счету интернет-ресурса сотни тысяч громких разоблачений. В частности, портал опубликовал данные об операциях США в Ираке в 2009-2010 годах, которые Ассанджу передал американский военнослужащий Брэдли Мэннинг.