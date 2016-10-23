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Умер директор скандального портала WikiLeaks

23 октября в 15:13

Гэвин Макфэйдьен был близким другом Джулиана Ассанжа.

Гэвин Макфэйдьен
Гэвин Макфэйдьен скончался в возрасте 76 лет
Wikileaks
В субботу вечером, 22 октября, в возрасте 76 лет скончался директор скандального портала WikiLeaks ‏Гэвин Макфэйдьен. На текущий момент причины его смерти неизвестны.

"Гэвин Макфэйдьен, горячо любимый директор WikiLeaks, сейчас готовится к встрече с Всевышним", - говорится в опубликованном в микроблоге заявлении основателя WikiLeaks ‏Джулиана Ассанжа. 

Макфэйдьен был директором WikiLeaks, основателем Центра исследовательской журналистики США, а также близким другом Ассанжа.

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Ранее информатор Wikileaks пыталась покончить с собой в военной тюрьме США.

Портал WikiLeaks был основан в 2007 году Джулианом Ассанжем. На счету интернет-ресурса сотни тысяч громких разоблачений.  В частности, портал опубликовал данные об операциях США в Ираке в 2009-2010 годах, которые Ассанджу передал американский военнослужащий Брэдли Мэннинг. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги WikiLeaks США директор
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