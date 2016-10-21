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WikiLeaks впервые опубликовал письма Обамы из секретной электронной почты

21 октября в 11:23

В письмах восьмилетней давности говорится о возможном президентстве Обамы.

Wikileaks
В WikiLeaks решили обнародовать первые семь сообщений Обамы и Подести
dw.com

Сайт WikiLeaks впервые опубликовал часть переписки президента США Барака Обамы с одним из стратегов Демократической партии США Джоном Подестою, говорится на странице ресурса в Twitter.

В WikiLeaks решили обнародовать первые семь сообщений, которыми обменялись Обама и на тот момент член Сената Конгресса США Подеста осенью 2008 года, перед его первым избранием на президентскую должность.

Электронные письма Обамы были отправлены с адреса bobama@ameritech.net, письма Подести отправлены с адреса john.podesta@gmail.com. В переписке стороны обсуждают возможное президентство Обамы и вероятность его участия в саммите G20 в случае избрания на должность.

В день голосования на президентских выборах 4 ноября 2008 года Подеста отправил Обаме письмо, в котором сообщил о "единогласной рекомендации" советников Обамы отказаться от участия в антикризисном саммите G20 в Вашингтоне, если его пригласят на эту международную встречу на высшем уровне.

Подеста объясняет, что Белый дом созывает саммит "под давлением" со стороны бывшего президента Франции Николя Саркози и других европейских лидеров.

Также в одном из писем Подеста подчеркнул, что Обаме следует дистанцироваться от администрации, которую возглавлял Джордж Буш-младший.

Сейчас Джон Подеста является руководителем избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

 

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Ранее сообщалось, что глава предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста не увидел никакого совпадения в публикации его писем WikiLeaks после того, как в сеть попал скандальный видеоролик с заявлениями Дональда Трампа в 2005 году.

Он сообщил, что ФБР расследует взлом его почтового аккаунта в сервисе Gmail, что является частью более широкого расследования кибератак "российской разведки" против США.

В США есть ряд свидетельств того, что Россия поставляет WikiLeaks информацию из писем электронной почты американских политиков. В связи с этим США расследуют степень взаимосвязи между Россией и WikiLeaks по вопросу источников.

Напомним, сайт WikiLeaks в понедельник, 10 октября опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста.

По материалам: ZN.UA
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Тэги WikiLeaks Обама президент США письмо
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