WikiLeaks впервые опубликовал письма Обамы из секретной электронной почты

Сайт WikiLeaks впервые опубликовал часть переписки президента США Барака Обамы с одним из стратегов Демократической партии США Джоном Подестою, говорится на странице ресурса в Twitter.

В WikiLeaks решили обнародовать первые семь сообщений, которыми обменялись Обама и на тот момент член Сената Конгресса США Подеста осенью 2008 года, перед его первым избранием на президентскую должность.

Электронные письма Обамы были отправлены с адреса bobama@ameritech.net, письма Подести отправлены с адреса john.podesta@gmail.com. В переписке стороны обсуждают возможное президентство Обамы и вероятность его участия в саммите G20 в случае избрания на должность.

В день голосования на президентских выборах 4 ноября 2008 года Подеста отправил Обаме письмо, в котором сообщил о "единогласной рекомендации" советников Обамы отказаться от участия в антикризисном саммите G20 в Вашингтоне, если его пригласят на эту международную встречу на высшем уровне.

Подеста объясняет, что Белый дом созывает саммит "под давлением" со стороны бывшего президента Франции Николя Саркози и других европейских лидеров.

Также в одном из писем Подеста подчеркнул, что Обаме следует дистанцироваться от администрации, которую возглавлял Джордж Буш-младший.

Сейчас Джон Подеста является руководителем избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

