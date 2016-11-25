Украинская пожарная авиация прибыла в Израиль

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Два Ан-32П ГСЧС примут участие в ликвидации лесных пожаров.

Украина может направить в Израиль специалистов по ликвидации лесных пожаров Арсен Аваков/Facebook

ДваГосударственной службы по чрезвычайным ситуациям прилетели в Израиль для участия в ликвидации лесных пожаров.

"В 21:45 и 21:50 самолеты ГСЧС осуществили посадку на авиабазе "Хацор" ВВС Израиля в 10 километрах от города Ашдод. После непродолжительного отдыха украинские пилоты вылетают на борьбу с огненной стихией", – сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 25 ноября.

По словам Геращенко, правительство Израиля рассматривает возможность обращения к украинскому руководству с просьбой отправить в страну профессиональных пожарных, имеющих опыт тушения лесных пожаров, со специальной техникой.

Напомним, Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны,

Утром 25 ноября пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в Хайфе, хотя вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону остается высокой.