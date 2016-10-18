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Более 20 человек погибли во время пожара в больнице на востоке Индии

18 октября в 05:18

 Многие из выживших пациентов находятся в критическом состоянии.

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пожар индия
Выжившие в пожаре находятся в критическом состоянии
В городе Бхубанешвар на востоке Индии сегодня, 18 октября во время пожара в частной клинике погибли 23 человека.

Индийские СМИ сообщают, что причиной могло стать замыкание электропроводки. Огонь очень быстро распространился по всем зданию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приказал перевести спасенных пациентов в другую клинику. Известно также, что многие из выживших в пожаре людей находятся в критическом состоянии.

 

 

Ранее сообщалось, что в этом году в Индии 723 человека погибли от аномальной жары. 

По материалам: ZN.UA
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