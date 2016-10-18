Более 20 человек погибли во время пожара в больнице на востоке Индии

Многие из выживших пациентов находятся в критическом состоянии.

Выжившие в пожаре находятся в критическом состоянии

В городе Бхубанешвар на востоке Индии сегодня, 18 октября во время пожара в частной клинике погибли 23 человека.

Индийские СМИ сообщают, что причиной могло стать замыкание электропроводки. Огонь очень быстро распространился по всем зданию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приказал перевести спасенных пациентов в другую клинику. Известно также, что многие из выживших в пожаре людей находятся в критическом состоянии.

In Pics | Major fire ravages Bhubaneswar's SUM Hospital; kills 23 https://t.co/otYAgHmVzI pic.twitter.com/jq4ZDEaOMk — New Indian Express (@NewIndianXpress) 17 жовтня 2016 р.

#WATCH: Fire broke out in ICU ward of Institute of Medical Sciences & Sum Hospital, Bhubaneswar.5 fire tenders at the spot. Fire fighting on pic.twitter.com/3iCMVSsQQz — ANI (@ANI_news) 17 жовтня 2016 р.

Ранее сообщалось, что в этом году в Индии 723 человека погибли от аномальной жары.