Более 20 человек погибли во время пожара в больнице на востоке Индии

В городе Бхубанешвар на востоке Индии сегодня, 18 октября во время пожара в частной клинике погибли 23 человека.

Индийские СМИ сообщают, что причиной могло стать замыкание электропроводки. Огонь очень быстро распространился по всем зданию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приказал перевести спасенных пациентов в другую клинику. Известно также, что многие из выживших в пожаре людей находятся в критическом состоянии.

#WATCH: Fire broke out in ICU ward of Institute of Medical Sciences & Sum Hospital, Bhubaneswar.5 fire tenders at the spot. Fire fighting on pic.twitter.com/3iCMVSsQQz