Более 20 человек погибли во время пожара в больнице на востоке Индии

Многие из выживших пациентов находятся в критическом состоянии.
Индийские СМИ сообщают, что причиной могло стать замыкание электропроводки. Огонь очень быстро распространился по всем зданию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приказал перевести спасенных пациентов в другую клинику. Известно также, что многие из выживших в пожаре людей находятся в критическом состоянии.
In Pics | Major fire ravages Bhubaneswar's SUM Hospital; kills 23 https://t.co/otYAgHmVzI pic.twitter.com/jq4ZDEaOMk— New Indian Express (@NewIndianXpress) 17 жовтня 2016 р.
#WATCH: Fire broke out in ICU ward of Institute of Medical Sciences & Sum Hospital, Bhubaneswar.5 fire tenders at the spot. Fire fighting on pic.twitter.com/3iCMVSsQQz— ANI (@ANI_news) 17 жовтня 2016 р.
Ранее сообщалось, что в этом году в Индии 723 человека погибли от аномальной жары.ZN.UA