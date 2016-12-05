Украина стала одной из семи стран, где нет расследований после "панамского досье"

На ряду с Украиной в списке проигноривших расследования стран - Саудовская Аравия и Катар.

Украина оказалась в списке семи стран, где руководство не проводит расследование после публикации " панамского досье ", говорится в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованном на официальном сайте

"Некоторые страны вообще убрали реформу (относительно офшоров, - ред.) "в стол". Семь из 10 государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились в панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследования, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украину, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.

К политическим последствиям публикация "панамского досье" привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае. Так, после "Панамского архива" в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники.

Кроме того, публикация этого досье позволила вернуть или арестовать около 110 млн долларов коррупционных средств - почти 90 млн долларов из них были арестованы в Колумбии, 20 млн долларов - в Мексике.

Также по всему миру закрылись девять офисов компании Mossack Fonseca, ее оштрафовали почти на 500 тысяч долларов.

В начале апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В начале мая "панамское досье" пополнилось новой внушительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA Сергей Кораблин, наиболее остро на его публикацию уже отреагировали в богатых странах: криминальное производство в США, спецкомиссия Европарламента, планы борьбы с офшорами Минфина Германии и большой пятерки ЕС.