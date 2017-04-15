Удар по Сирии не станет американским козырем в решении проблемы с КНДР – эксперт

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В Корее американцам придется учитывать Пхеньян как самостоятельного игрока, независимо от того, какую позицию займет Китай.

Фактический ядерный статус КНДР делает ее сложной целью для американцев в геополитическом споре с Китаем obozrevatel.com

Ракетный удар по Сирии выглядел серьезной демонстрацией силы американского президента Дональда Трампа. Однако позиция Пекина не выглядит настолько уязвимой, чтобы подобное предупреждение вынудило КНР пойти на уступки американцам. Об этом в своей статье дляпишет эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнышова.

Автор отмечает, что в Корее американцам придется учитывать Пхеньян как самостоятельного игрока, независимо от того, какую позицию займет Китай. Главным же фактором, удерживающим США от применения военной силы против КНДР, был и остается фактический ядерный статус этого государства. "Предупредительный выстрел", как это было сделано в Сирии, вполне может спровоцировать Пхеньян применить оружие массового поражения в ответ.

"Пхеньян пока не угрожает территории США, и его способность нанести успешный удар по Японии не доказана. Но применить атомное оружие против Южной Кореи Пхеньян сможет наверняка. Это ставит под угрозу жизни почти тридцати тысяч американских военнослужащих, размещенных на юге Корейского полуострова. Гарантированно же устранить угрозу применения КНДР атомного оружия для США будет очень сложно, и только в случае одновременного массированного удара по многим северокорейским объектам — фактически начав полномасштабную войну", – пишет Курнышова.

В Пекине не поверят, что Вашингтон пойдет на такой риск без по-настоящему веских оснований — реальной угрозы собственно американской территории, отмечает эксперт. А значит, продемонстрированная в Сирии угроза не станет для китайского руководства весомым аргументом в переговорах по КНДР.

Ранее сообщалось, что. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".