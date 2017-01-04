Убийца российского посла Карлова с октября собирал о нем информацию

Девять человек задержаны в рамках расследования покушения на посла России.

Следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца Алтынташ Кадр/YouTube

В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа – ред.) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата , сообщает агентство "Анадолу".

Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена.

Эксперты изучили данные компьютера адвоката Серкана О., выяснив, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца Алтынташ.

В рамках расследования покушения на посла России задержаны девять человек.

На открытии художественной выставки в Анкаре 19 декабря 2016 года 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынаш застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". Алтынаш убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Убийство российского посла произошло спустя нескольких дней после протестов турецких граждан, которые негодовали по поводу поддержки Россией президента Сирии Башара Асада и из-за российских бомбежек Алеппо, крупнейшем городе Сирии.

Во вторник, 20 декабря, турецкая полиция взяла под усиленную охрану российское посольство в Турции. Здания охраняют силы спецназа. Кроме того, под усиленной охраной находится также генеральное консульство РФ в Стамбуле.