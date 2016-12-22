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Турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен осудил убийство российского посла

22 декабря в 21:05

Анкара обвиняет его в организации теракта. 

Гюллен
Гюллен заявил о своей непричастности к убийству посла

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, выступил с осуждением убийства посла России в Турции, заявив, что убийца не связан с его организацией. 

"Если даже Россия, которая воспринимает этот инцидент очень серьезно, отвергает такие  заявления, то турецкие власти не могут продолжать убеждать весь мир относительно этих обвинений", - заявил Гюлен в своем видеообращении. 

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский-убийца русского посла в Анкаре был членом террористической сети религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ. 

Мминистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Джону Керри, что "Турция и Россия знают, что организация Гюлена стоит за атакой на российского посла". 

Турецкие власти также обвиняют Гюлена в организации военного переворота в июле 2016 года и требуют его экстрадиции у США, которые настаивают на предоставлении убедительных доказательств вины Гюлена. 

Ранее турецкие СМИ сообщили, российского посла в Турции убил бывший полицейский из подразделения быстрого реагирования Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный в ходе чисток силовиков после неудачного переворота. 

Мевлюту Мерт Алтынташу было 22 года, он родом из провинции Айдин, на западе Турции, полицейскую службу проводил в Анкаре. 

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