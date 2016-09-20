У россиян нет альтернативы Кремлю из-за полной нейтрализации оппозиции – The Economist

Издание пишет, что после того, как партия Путина сохранила большинство в парламенте, он возьмется за восстановление аналога КГБ до президентских выборов.

Россияне недовольны высокими ценами и затруднениями, но не готовы к изменениям. ТАСС

Молодая жительница Москвы Марина недовольна ростом цен, коррупцией и даже конфронтациейпротив Запада. Но она говорит, что не готова к смене курса.

"Люди недовольны, но они боятся изменений. У Горбачева были хорошие идеи, но посмотрите, к чему они привели? Я не хочу, чтобы Россия была разрушена", - сказала она журналистам The Economist.

Издание добавляет, что настроения Марины и ее соотечественников объясняет то, какой выбор они сделали, голосуя за состав Думы 18 сентября. Хотя результат на российских выборах – это не загадка. Правящая партия Владимира Путина "Единая Россия" сохранила три четверти мест в Государственной Думе. Сам президент уже провозгласил, что победа его политической силы – это "реакция граждан на давление, которое оказывают на Россию из-за рубежа". Он добавил, что россияне выбрали стабильность.

Подконтрольная Кремлю номинальная "оппозиция" осталась в парламенте, в то время как действительно антикремлевские партии "Яблоко" и "Парнас" набрали менее 2% голосов и не попали в Думу. Также свое место потерял последний настоящий оппозиционер Дмитрий Гудков. Во всяком случае, распределение между пропутинскими партиями не повлияет на политику России. Ведь что скажет Кремль, то Дума и сделает.

Издание отмечает, что наблюдатели зафиксировали огромное количество случаев фальсификаций и мошенничества на выборах в России. Но вряд ли это заставит тысячи людей выйти на улицы, как это было в 2011 году. Однако неготовность россиян протестовать не означает, что они довольны. Экономический кризис набирает обороты. Российский Центробанк прогнозирует сокращение ВВП на 0,7% в этом году. В прошлом году это падение составило 3,7%. Многие граждане жалуются на рост цен и уменьшение зарплат.

"Идешь в магазин и за свои деньги не можешь ничего купить", - сказала Марина, которая отказалась называть свою фамилию, объяснив, что если она это сделает, то завтра кто-то "сожжет ее машину". Пузырь рабочего недовольство растет. Треть россиян убеждены, что страна движется в неправильном направлении.

Но, несмотря на все неприятности, политика превратилась в референдум по поддержке Путина. И он остается очень популярным, хотя поддержка местных чиновников падает.

"Из-за полной нейтрализации оппозиции, россиянам некуда свернуть. А Кремль показал, что любое сопротивление может плохо закончиться", - говорится в статье, напоминая, что против одного из лидеров протестов 2011 года Алексея Навального власть нарушила ряд вымышленных уголовных дел, а Бориса Немцова убили.

Теперь, когда внимание приковано к президентским выборам, на которых Путин собирается победить уже в четвертый раз, многие ожидают усиления репрессий. Издание "Коммерсантъ" писало о планах Кремля создать новое мощное Министерство государственной безопасности. И вряд ли появление таких намерений – случайность. Новое министерство поглотит ФСБ, Службу внешней разведки и Федеральную службу охраны. Такая реорганизация фактически вернет российские спецслужбы к жесткой централизации, как у советского КГБ.

Новое министерство и доминирование "Единой России" в Думе должны положить конец любым иллюзиям, что в российской системе возможное сопротивление изнутри.

"Власть и государство в России – это одно и то же. И любое участие граждан в политической жизни непредусмотрено", - подчеркнул российский публицист Олег Кашин.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.