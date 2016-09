Канада не признала законность российских выборов в Крыму

Канада не признает легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации, проведенных на территориии Севастополя.

"Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Канада не признает законность выборов российской Думы, которые там проводились", – написал министр иностранных дел Канады Стефан Дион в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 19 сентября.

#Crimea remains an integral part of #Ukraine and Canada will not recognize the legitimacy of Russian Duma elections taking place there.