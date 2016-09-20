Канада не признала законность российских выборов в Крыму

В МИД Канады напомнили, что Крым – это неотъемлемая часть Украины.
"Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Канада не признает законность выборов российской Думы, которые там проводились", – написал министр иностранных дел Канады Стефан Дион в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 19 сентября.
#Crimea remains an integral part of #Ukraine and Canada will not recognize the legitimacy of Russian Duma elections taking place there.— Stéphane Dion (@MinCanadaFA) 18 вересня 2016 р.
По предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.
Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.
В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.ZN.UA