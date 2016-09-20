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Канада не признала законность российских выборов в Крыму

20 сентября в 00:43

В МИД Канады напомнили, что Крым – это неотъемлемая часть Украины.

Стефан Дион
Глава МИД Канады знает чей Крым
The Canadian Press
Канада не признает легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации, проведенных на территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Канада не признает законность выборов российской Думы, которые там проводились", – написал министр иностранных дел Канады Стефан Дион в своем микроблоге в Twitter в  понедельник, 19 сентября.

 

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По предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы Госдума РФ Крым Канада
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