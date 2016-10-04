У России свое очень странное понимание перемирия – RFERL

Москва считает, что в Украине и Сирии все должны прекратить стрелять, только не она сама.

Россия почему-то считает, что перемирия в Сирии и Украине ее не касаются. ТАСС

Похоже, миру не стоит удивляться тому, как Россия нарушает соглашение о перемирии ви жестоко уничтожает Алеппо. Ведь в ее понимании "прекращение огня" - это когда все прекращают стрелять, кроме российских войск.

Об этом в своей статье пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, добавляя, что Сирия стала лишь самым свежим примером такого российского поведения.

К примеру, когда Россия подписала перемирие в 2008 году во время войны с Грузией, она взяла на себя обязательства сократить присутствие своих войск в Абхазии и Южной Осетии до довоенного уровня. На самом же деле Москва только нарастила военное присутствие в обоих грузинских регионах и даже назвала их "независимыми странами".

Также в 2015 году пророссийские силы на Востоке Украины устроили атаку на Дебальцево еще до того, как чернила на Минских соглашениях успели высохнуть. Обстрелы позиций украинской армии продолжаются до сегодня. Поэтому в Грузии, Украине и теперь в Сирии мир наблюдает один и тот же сценарий, переживая дежавю.

"Путин, очевидно, рассчитывал, что выгода от вопиющего двуличия и жестокости перевесит вред для международной репутации России", - замечает обозреватель.

Он добавляет, что Запад почему-то продолжает подписывать соглашения с Москвой даже тогда, когда уже известно, что она не будет их добросовестно выполнять.

Тем временем, Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.