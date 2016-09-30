В Сирии за год российских авиаударов погибли 9400 человек - Al Jazeera

Совместные бомбардировки Алеппо – РФ и сирийской армии - стали одними из жесточайших за все время войны в Сирии.
Россия запустила воздушную кампанию 30 сентября прошлого года в поддержку сирийских правительственных сил. Это была военная интервенция, цель которой - помочь Башару Асаду, отмечается в публикации.
Директор обсерватории Рами Абдель Рахман заявил, что число погибших от российских ударов может быть даже выше, учитывая количество людей, убитых от неизвестных реактивных истребителей.
После запуска своей воздушной кампании в Сирии, Россия заявила, что ее воздушная кампания была направлена против ИГ и других "террористов", но мятежные силы и их покровители обвинил Москву в том, что она сосредоточила внимание на оппозиционных сирийских силах.
Совместные бомбардировки Алеппо были одними из худших за все время войны в Сирии. 27 сентября армия режима Башара Асада пошла в наступление на районы Алеппо, контролируемые умеренной оппозицией. По последним данным, в результате погибли 400 человек, и еще 1700 были ранены.
Около 250 тысяч человек до сих пор живут в восточной части Алеппо, который находится под почти непрерывной осадой с середины июля, и где постоянно наблюдается нехватка продовольствия и топлива.
По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, Алеппо спускается в "беспощадную бездну гуманитарной катастрофы".
Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.
Накануне, 29 сентября, международная организация ЮНИСЕФ заявила, что в восточной части Алеппо по меньшей мере 96 детей погибли и 233 ребенка были ранены за последние шесть дней.ZN.UA