У Обамы заверили, что российские хакеры не повлияли на победу Трампа – СМИ

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В администрации американского президента заявили, что результаты выборов "точно отображали волю американского народа"

В Белом доме твердо убеждены, что результаты выборов точно отражают волю американского народа © European Council

В администрации президента США Барака Обамы заверили, что российские хакерские атаки с целью вмешательства в американский избирательный процесс не повлияли на победу республиканца Дональда Трампа во время выборов президента страны.

Как говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на заявление администрации Обамы от 25 ноября, результаты выборов, согласно которым кандидат-республиканец победил соперницу-демократа Хиллари Клинтон, "точно отражали волю американского народа", передает "Радіо Свобода".

"Кремль, вероятно, ожидал, что общественный резонанс вокруг раскрытия информации, поддерживаемой российским правительством с целью дискредитации через письма американских лиц и учреждений, в том числе политических организаций США, поставит вопрос о целостности избирательного процесса, что могло бы подорвать легитимность избранного президента. Тем не менее, мы твердо убеждены, что результаты наших выборов точно отражают волю американского народа", – говорится в заявлении президента США.

Ранее издание The Guardian сообщило, что все больше ученых и активистов призывают власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах, в виду того, что результаты могли быть изменены иностранными хакерами.

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".