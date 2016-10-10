Туск сравнил возможную отмену санкций против России с капитуляцией

Глава Евросовета не видит предпосылок для отмены санкций ЕС против РФ.

Дональд Туск в очередной раз призвал ЕС продлить санкции против РФ Flickr/European Parliament

Президент Европейского Советапризвал Евросоюз продлить санкции против России, указав на отсутствие прогресса в Донбассе, а также на действия РФ в Сирии.

"Насколько вы знаете, мы продлили наши санкции в июне, с июня до сих пор ничего не изменилось. На самом деле, ситуация стала хуже, если мы посмотрим, что россияне делают в сирийском Алеппо", – заявил Туск на конференции в немецком Пассау в понедельник, 10 октбяря, передает "РИА Новости".

Глава Евросовета констатировал, что приглашая Россию в Сирию для решения существующего там конфликта, европейские политики продемонстрировали типичное западноевропейское заблуждение.

"Я думаю, я не должен подробно описывать ситуацию в Алеппо. Но для меня очевидно, что сегодня единственный путь - это продлить санкции против России, иначе это будет капитуляцией", – подчеркнул Туск.

Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюзу становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.

Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.

В то же время обозреватели отмечают, что недавно опубликованный отчет комиссии о причинах катастрофы MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ.

Кроме того, в США и ЕС уже обсуждается вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.