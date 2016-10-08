Сирийская оппозиция призвала ЕС усилить санкции против РФ

Санкции должны идти в ряд с созданием зоны, защищенной от действий авиации в Алеппо, считает представитель HNC.
Представительство сирийской оппозиции требует от Европейского Союза ввести санкции в отношении РФ за использование высокотехнологичного оружия, включая противобункерные авиабомбы, которыми она бьет по мирному населению в восточном Алеппо, сообщила член высшего переговорного комитета (HNC) Бассма Кодмани.
"ЕС должен немедленно ввести целевые санкции против российских чиновников и компаний, которые прямо вовлечены в неконтролируемые атаки против мирного населения, гражданской инфраструктуры и медицинских учреждений, а также тех, кто финансово поддерживает режим Асада", - сказала Кодмани, сообщили в турецком информационном агентстве Anadolu.
Бассма Кодмани также отметила, что если закрывать глаза на убийства мирных жителей, бомбежки гуманитарных целей и медицинских учреждений, Россия будет продолжать свою нелегальную кампанию и покрывать убийства.
По мнению представителя HNC, санкции должны идти в ряд с созданием национальной зоны, защищенной от действий авиации в Алеппо. Это не только спасет жизнь, но и даст начало значимому политическому процессу.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит проект резолюции с призывом в США и РФ обеспечить немедленное перемирие в сирийском Алеппо.
Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.
Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.
Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.
Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Anadolu Agency