Турецкая полиция арестовала пятерых подозреваемых в причастности к убийству российского посла

Четыре задержанных – сослуживцы убийцы.
Полиция арестовала пятерых подорзреваемых в причастности к покушению на посла России в Турции Андрея Карлова, сообщела республиканская прокуратура города Измир.
По данным Anadolu, четверо задержанных - сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Это Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".
Пятым арестованным оказался активист террористического течения Фетуллаха Гюлана (FETÖ), который "курировал" сторонников FETÖ среди курсантов полицейской школы в Измире, где обучался Алтынташ. Им оказался некий Сулейман Эрген.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, был последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена.Агентство Анадолу