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Турецкая полиция арестовала пятерых подозреваемых в причастности к убийству российского посла

7 января в 19:11

Четыре задержанных – сослуживцы убийцы. 

Убийца посла
Полиция арестовала пятерых соратников убийцы российского посла

Полиция арестовала пятерых подорзреваемых в причастности к покушению на посла России в Турции Андрея Карлова, сообщела республиканская прокуратура города Измир. 

По данным Anadolu, четверо задержанных - сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Это Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации". 

Пятым арестованным оказался активист террористического течения Фетуллаха Гюлана (FETÖ), который "курировал" сторонников FETÖ среди курсантов полицейской школы в Измире, где обучался Алтынташ. Им оказался некий Сулейман Эрген. 

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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, был последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По материалам: Агентство Анадолу
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