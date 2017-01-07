Турецкая полиция арестовала пятерых подозреваемых в причастности к убийству российского посла

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Четыре задержанных – сослуживцы убийцы.

Полиция арестовала пятерых соратников убийцы российского посла

Полиция арестовала пятерых подорзреваемых в причастности к покушению на посла России в Турции Андрея Карлова, сообщела республиканская прокуратура города Измир.

По данным Anadolu, четверо задержанных - сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Это Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Пятым арестованным оказался активист террористического течения Фетуллаха Гюлана (FETÖ), который "курировал" сторонников FETÖ среди курсантов полицейской школы в Измире, где обучался Алтынташ. Им оказался некий Сулейман Эрген.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, был последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена.