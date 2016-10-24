Турецкая артиллерия уничтожила 17 боевиков "Исламского государства" — МИД

Четыре турецких истребителя F-16 находятся в состоянии готовности, чтобы принять участие в операции по освобождению иракского Мосула.

В МИД Турции заявили, что продолжать борьбу с курдской военизированной группировкой Рабочей партии Курдистана в Ираке МИД Турции

Турецкая артиллерия уничтожила 17 боевиков "Исламского государства" с момента начала штурма иракского города Мосул, который находится под контролем ИГИЛ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу также добавил, что четыре турецких истребителя F-16 находятся в состоянии готовности, чтобы принять участие в операции по освобождению города от боевиков ИГ, сообщает Reutres.

Он также подчеркнул, что Турция будет продолжать бороться с курдской военизированной группировкой Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке.



В издании отмечают, что Турция хочет играть большую роль в операции по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства", но премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в субботу отклонил предложение турецких властей об участии в операции.

Мосул находится под контролем ИГИЛ с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что формирования иракской армии и курдских отрядов самообороны "Пешмерга" подошли к Мосулу с южного, восточного и северного направлений.

Напомним, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.