Армия Ирака освободила от ИГИЛ христианский город около Мосула

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Район Мосула находится под контролем террористов с 2014 года.

Армия Ирака отбила у ИГИЛ пригород Мосула Twitter

Армия Ирака вошла в центр христианского города Каракош в двадцати километрах от Мосула , передает Reuters со ссылкой на оборонное ведомство.

Войска провели зачистку города. По оценкам военных США, там было не больше двухсот террористов Исламского государства.

Христианский регион находится под контролем ИГИЛ с 2014 года.

20 октября, элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламское государство" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.11

Штурм города происходит уже четвертый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что накануне разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.