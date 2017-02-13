Турецкая армия заняла центр сирийского Эль-Баба – Эрдоган

По словам турецкого президента, город, который контролировали боевики "Исламского государства", окружен со всех сторон.
По словам Эрдогана, город, который находился под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство", окружен со всех сторон. Террористы отступают. Президент назвал установление полного контроля над Эль-Бабом, который находится в 30 километрах от границы с Турцией, "делом времени", передает AFP.
Турецкая армия начала бои за Эль-Баб в субботу, 11 февраля. Как минимум один турецкий военный погиб, двое получили ранения во время боестолкновений с боевиками.
Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в августе прошлого года. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.
Ранее представитель Пентагона заявил, что за два года военной операции против ИГИЛ, возглавляемая США коалиция, уничтожила на территории Сирии и Ирака около 50 тысяч боевиков. Во время военных действий в Сирии погибли 310 тысяч чловек.
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