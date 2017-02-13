Турецкая армия заняла центр сирийского Эль-Баба – Эрдоган

По словам турецкого президента, город, который контролировали боевики "Исламского государства", окружен со всех сторон.

Турецкие войска выдавливают ИГИЛ из Эль-Баба Anadolu Agency

Армия Турции и ее союзники заняли центр сирийского города Эль-Баб, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган в воскресенье, 12 февраля.

По словам Эрдогана, город, который находился под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство", окружен со всех сторон. Террористы отступают. Президент назвал установление полного контроля над Эль-Бабом, который находится в 30 километрах от границы с Турцией, "делом времени", передает AFP.

Турецкая армия начала бои за Эль-Баб в субботу, 11 февраля. Как минимум один турецкий военный погиб, двое получили ранения во время боестолкновений с боевиками.

Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в августе прошлого года. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

Ранее представитель Пентагона заявил, что за два года военной операции против ИГИЛ, возглавляемая США коалиция, уничтожила на территории Сирии и Ирака около 50 тысяч боевиков. Во время военных действий в Сирии погибли 310 тысяч чловек.

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