Турецкие войска покинут базу в Ираке после освобождения Мосула

Когда силы коалиции выбьют из Мосула боевиков ИГИЛ, турецкие войска могут покинуть лагерь в Башике.

Турецкие войска могут покинуть лагерь в Башике после освобождения Мосула South Front

Турецкие войска будут выведены из военной базы в иракском городе Башика на севере страны после завершенияМосула и вытеснения из города боевиков террористической организации "Исламское государство", заявил посол Ирака.

В свою очередь, министр обороны Турции Фикри Ишик заявил, что его страна будет обсуждать этот вопрос с правительством Ирака после того, как террористы будут вытеснены из региона. Он также отметил, что турецкое присутствие на военной базе было такой же необходимостью, как и уважение Анкарой территориальной целостности Ирака, передает Hurriyet Daily News.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о том, что договорился с Турцией относительно вывода турецкой армии из города Башика, расположенного недалеко от Мосула на севере страны.