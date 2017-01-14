Турция построила 330-километровую стену на границе с Сирией и Ираком

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Еще на 191-километровом отрезке границы установлены ограждения из колючей проволоки.

Вдоль границы с Сирией и Ираком, Турция построила 330-километровую стену Агентство Анадолу

В Турции завершили строительство бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком протяженностью в 330 км, сообщили в Генеральном штабе страны.

Отмечается, что еще на 191-километровом отрезке границы установлены ограждения из колючей проволоки. Установка заграждений реализована в рамках обеспечения безопасности на южной границе Турции, передает агентство "Анадолу".

Благодаря усилению безопасности на границе Турции с Ираком и Сирией за последний год предотвращено свыше 57 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Задержаны 424 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран мира, почти 400 тысяч из которых — сирийцы.

Ранее сообщалось, что турецкие власти заявляют о близости к завершению строительства стены на границе с Сирией протяженностью 911 километров.

Турция уже давно подвергается критике за ее "дырявую" границу с Сирией, что позволило экстремистам и террористам относительно свободно пересечь границу и попасть в Турцию и Европу.