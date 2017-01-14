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Турция построила 330-километровую стену на границе с Сирией и Ираком

14 января в 16:08

Еще на 191-километровом отрезке границы установлены ограждения из колючей проволоки.

Стена Сирия
Вдоль границы с Сирией и Ираком, Турция построила 330-километровую стену
Агентство Анадолу

В Турции завершили строительство бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком протяженностью в 330 км, сообщили в Генеральном штабе страны.

Отмечается, что еще на 191-километровом отрезке границы установлены ограждения из колючей проволоки. Установка заграждений реализована в рамках обеспечения безопасности на южной границе Турции, передает агентство "Анадолу".

Благодаря усилению безопасности на границе Турции с Ираком и Сирией за последний год предотвращено свыше 57 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Задержаны 424 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран мира, почти 400 тысяч из которых — сирийцы.

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Ранее сообщалось, что турецкие власти заявляют о близости к завершению строительства стены на границе с Сирией протяженностью 911 километров.

Турция уже давно подвергается критике за ее "дырявую" границу с Сирией, что позволило экстремистам и террористам относительно свободно пересечь границу и попасть в Турцию и Европу. 

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги граница Турция Сирия Стена Ирак
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