Турция построила 330-километровую стену на границе с Сирией и Ираком

Еще на 191-километровом отрезке границы установлены ограждения из колючей проволоки.
В Турции завершили строительство бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком протяженностью в 330 км, сообщили в Генеральном штабе страны.
Отмечается, что еще на 191-километровом отрезке границы установлены ограждения из колючей проволоки. Установка заграждений реализована в рамках обеспечения безопасности на южной границе Турции, передает агентство "Анадолу".
Благодаря усилению безопасности на границе Турции с Ираком и Сирией за последний год предотвращено свыше 57 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Задержаны 424 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран мира, почти 400 тысяч из которых — сирийцы.
Ранее сообщалось, что турецкие власти заявляют о близости к завершению строительства стены на границе с Сирией протяженностью 911 километров.
Турция уже давно подвергается критике за ее "дырявую" границу с Сирией, что позволило экстремистам и террористам относительно свободно пересечь границу и попасть в Турцию и Европу.Агентство Анадолу