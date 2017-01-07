Турция сможет лишать гражданства противников правительства за границей

Минюст Турции получит возможность инициировать аннулирование гражданства у лиц, которые не возвращаются в страну по его официальному призыву.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий правовой механизм прописан в решениях Кабинета министров Турции № 679, 680 и 681, обнародованных вечером 6 января.
Согласно установленной процедуре отзыва гражданства, фигурантов административных или уголовных производств по таким обвинениям как "преступления против правительства", "участие в вооруженном мятеже против правительства", "вооруженное нападение и убийство президента" и "членство в вооруженных террористических организациях" будут вызывать для дачи показаний.
Если они не явились по вызову и находятся за границей, прокуратура передает дело в Минюст, который публикует в официальном бюллетене "призыв к возвращению домой". Если вызванные в Турцию лица не отвечают на призыв в течение трех месяцев, Минюст предложит Кабинету министров принять решение об аннулировании их гражданства.
Отмечается, что после провальной попытки госпереворота в Турции, часть чиновников покинули страну, опасаясь стать жертвами репрессий. Часть турецких дипломатов в иностранных дипмиссиях также попросили о политическом убежище в странах пребывания.
Напомним, Анкара вчера, 6 января, выдала новый декрет о массовых увольнениях на фоне продленного чрезвычайного положения, который был введен после подавленного путча в прошлом году.
Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.
Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.Европейская правда