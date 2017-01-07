Турция сможет лишать гражданства противников правительства за границей

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Минюст Турции получит возможность инициировать аннулирование гражданства у лиц, которые не возвращаются в страну по его официальному призыву.

Турецкое правительство сможет аннулировать гражданство своих критиков за рубежом ukranews.com

Правительствополучило право отзывать гражданство своих противников, находящихся за пределами страны, если они отказываются возвращаться.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий правовой механизм прописан в решениях Кабинета министров Турции № 679, 680 и 681, обнародованных вечером 6 января.

Согласно установленной процедуре отзыва гражданства, фигурантов административных или уголовных производств по таким обвинениям как "преступления против правительства", "участие в вооруженном мятеже против правительства", "вооруженное нападение и убийство президента" и "членство в вооруженных террористических организациях" будут вызывать для дачи показаний.

Если они не явились по вызову и находятся за границей, прокуратура передает дело в Минюст, который публикует в официальном бюллетене "призыв к возвращению домой". Если вызванные в Турцию лица не отвечают на призыв в течение трех месяцев, Минюст предложит Кабинету министров принять решение об аннулировании их гражданства.

Отмечается, что после провальной попытки госпереворота в Турции, часть чиновников покинули страну, опасаясь стать жертвами репрессий. Часть турецких дипломатов в иностранных дипмиссиях также попросили о политическом убежище в странах пребывания.

Напомним, Анкара вчера, 6 января, выдала новый декрет о массовых увольнениях на фоне продленного чрезвычайного положения, который был введен после подавленного путча в прошлом году.

Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.