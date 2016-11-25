Турция нанесла авиаудары по базе ИГИЛ вблизи Алеппо

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Боевая авиация Турции атаковала сирийский город Эль-Баб, занятый боевиками "Исламского государства".

Турецкая авиация атаковала позиции боевиков ИГИЛ taringa.net

нанесла удары по сирийскому городу Эль-Бабу, вблизи Алеппо, подконтрольному боевикам "Исламского государства". Атака стала ответной реакций на гибель в этом районе четырех турецких солдат, за которых Анкара обещала отомстить, сообщает Рейтер

В ходе нанесенных авиаударов были разрушены здания, в которых по данным турецких военных находились боевики. Бомбардировки стали частью наступательной операции "Щит Евфрата", начатой войсками Турции в августе 2016 года.

В планах операции – оттеснить террористов ИГИЛ и курдских ополченцев, рассматриваемых международной коалицией во главе с США в качестве союзников, от турецкой границы.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым сообщил 24 ноября о том, что гибель трех турецких военнослужащих не останется безнаказанной. В гибели военных власти Турции обвинили президента Сирии Башара Асада, авиация которого наносила удары по турецким войскам.

В октябре 2016 года в Сирии присутствие на ее территории турецких войск назвали ударом по суверенитету страны. Дамаск обвинил Анкару в создании террористической организации "Исламское государство".

Турция входит в состав международной коалиции во главе с США, воюющей с террористами ИГИЛ в Ираке и Сирии, но в Вашингтоне отрицают помощь коалиции в трехмесячной военной кампании, которую Турция проводит независимо от нее.

Напомним, вчера, 24 ноября, турецкие силы в Сирии впервые понесли потери от удара сирийских правительственных войск. Трое турецких военных погибли, а десятеро получили ранения в ходе авиаудара правительственных войск Сирии. Ранее турецкий парламент продлил до 30 октября 2017 года мандат на применение военной силы в Сирии и Ираке.