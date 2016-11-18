Турция ведет переговоры с РФ по закупке комплексов С-400

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Турция ведет переговоры по закупке зенитных ракетных систем не только с Россией, сообщил турецкий министр обороны.

Позиция России, как говорят власти Турции, по вопросу поставок С-400 положительна

Турция ведет переговоры с Россией с целью приобретения зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 , сообщил в пятницу министр обороны Турции Фикри Ышик.

"Что касается системы ПВО, работа продолжается. Мы ведем переговоры по С-400 не только с Россией, но и с другими странами, у которых есть подобные системы. Позиция России по этому вопросу, на данный момент положительна", - сказал Ышик в интервью турецкому телеканалу "Эн-Ти-Ви".

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Москва и Анкара пришли к консенсусу проработать детали возможного сотрудничества по созданию турецкого национального проекта системы ПВО.

Напомним, что ранее РФ подписала соглашение на поставки Москвой системы С-300 Тегерану, но после введения запрета ООН на передачу Ирану современных вооружений в 2010 практическая реализация договора была остановлена. В 2015 году президент РФ издал указ, которым разрешил передать ракеты С-300 Ирану. Такие действия вызвали критику со стороны Израиля. Эксперты прогнозируют, что ракеты С-300 на вооружении ВС Ирана могут привести к нарушению баланса сил на Ближнем Востоке.

В свою очередь, президент США Барак Обама заявил, что продажа Тегерану российских комплексов С-300 не станет угрозой.