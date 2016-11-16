Турция и Израиль впервые за шесть лет обменялись послами

Впервые после конфликта в дипломатических отношениях двух стран наметилось существенное потепление.

Турция и Израиль нормализируют отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 ноября заявил о назначении Кемаля Окема турецким послом в Израиле, сообщает агентство Anadolu.

До назначения на пост Окем работал главным советником премьер-министра внешней политики Турции.

Днем ранее, во вторник, 15 ноября, Израиль назначил своего посла в Турции. Им стал Эйтан Найех. В 2013 году Найех работал заместителем посла Израиля в Великобритании.

Турция и Израиль разорвали дипотношения в 2010 году. Тогда турецкое судно "Мави Мармара" попыталось прорвать морскую блокаду в секторе Газа. В том инциденте погибли десять турецких пропалестинских активистов.

В МИД Израиля сообщали о том, что судно было остановлено для проверки наличия на нем оружия.

Ранее Израиль в рамках межгосударственного соглашения выплатил Турции компенсацию в размере 20 млн долларов. Деньги поступили на счет министерства юстиции Турции. Они предназначены семья погибших в инциденте с судном "Мави Мармара", ставшим причиной разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Решение о выплате компенсации было принято Израилем после ратификации турецким парламентом договора о нормализации отношений между странами.